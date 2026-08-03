Российские военные атаковали четыре сухогруза на Украине

МО: дроны ВС РФ поразили два сухогруза в порту Николаева и еще два в Черном море

Вооруженные силы РФ поразили четыре сухогруза на Украине, которые были задействованы в интересах украинской армии. Об этом сообщает Минобороны России.

По его данным, беспилотники поразили два судна, которые разгружали военные грузы в порту Николаева. Также под удары БПЛА попали два сухогруза, перевозившие грузы военного назначения, в акватории Черного моря.

До этого глава Совета предпринимателей при кабмине Украины Андрей Забловский заявил, что если украинские порты останутся заблокированными месяц или дольше, то экономика страны начнет «сыпаться».

3 августа профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что блокировка черноморских портов может иметь крайне тяжелые последствия для экономики Украины. По его словам, в случае прекращения работы портов страна фактически лишится полноценного выхода к морю.

ВС РФ в ночь на 2 августа нанесли удары по портовой инфраструктуре Украины. Поражены резервуары с топливом в Одессе, морской буксир в Николаеве и сухогруз с военным грузом в Черном море. На фоне продолжающихся ударов в Киеве признают, что это уже значительно осложнило экспорт, а экономисты оценивают ежедневные потери от простоя ключевых черноморских портов примерно в $70 млн.

Ранее судоходный гигант Maersk объявил о приостановке доставки грузов на Украину из-за угрозы обстрелов.