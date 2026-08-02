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Общество

Профессор предрек Украине катастрофу из-за блокировки РФ черноморских портов

Профессор Миршаймер: Украине грозит катастрофа из-за блокировки портов
Viacheslav Onyshchenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Блокировка черноморских портов может иметь крайне тяжелые последствия для экономики Украины. Об этом заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала.

По его словам, в случае прекращения работы морских портов Украина фактически окажется страной без полноценного выхода к морю. Миршаймер отметил, что до начала конфликта через Одессу проходило около 70% украинского экспорта.

Профессор считает, что ограничение работы черноморских портов нанесет украинской экономике серьезный ущерб. По его оценке, экономика страны уже понесла значительные потери за время конфликта, а дальнейшие ограничения способны еще больше ухудшить ситуацию.

1 августа Вооруженные силы РФ нанесли удары по инфраструктуре, задействованной в интересах украинской армии, в портах Одессы и Николаева.

В ночь на 31 июля ВС РФ атаковали украинскую портовую инфраструктуру и морские суда, используемые для поставок украинской армии. В результате ударов в порту Одесса были поражены резервуары с ГСМ, предназначенные для Вооруженных сил Украины. Кроме того, при переходе морем южнее Одессы под удар российских сил попал сухогруз, осуществлявший доставку военного груза в один из портов Украины.

Ранее в Совфеде объяснили удары по Одессе.

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