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Бизнес

Судоходный гигант Maersk отказался от перевозки грузов на Украину

Maersk объявил о приостановке доставки грузов на Украину из-за угроз обстрелов
Global Look Press

Датский судоходный гигант Maersk временно приостановил свою деятельность в Черноморском порту в Одесской области из-за ухудшения ситуации с безопасностью. Об этом сообщает украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на заявление компании «Маерск Украина».

В пресс-релизе говорится, что фидерный оператор не может продолжать предоставление услуг через этот порт, поэтому сервис приостанавливается до дальнейшего уведомления.

Судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом, которое должно было разгрузиться в Черноморске Одесской области, будет перенаправлено и разгружено в румынском порту Констанца. Все импортные отправления в Черноморск, которые в настоящее время находятся в египетском Порт-Саиде или должны туда прибыть, также пойдут в Констанцу.

Для экспортных заказов с погрузкой в Черноморске Maersk предлагает бесплатную отмену. Для бронирований с контейнерами, уже заехавшими на терминал, предлагается сменить порт погрузки на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта. Варианты дальнейшей перевозки грузов из Румынии на Украину компания будет согласовывать с клиентами в индивидуальном порядке.

Причиной решения Maersk стало усиление ударов по портовой инфраструктуре Украины в последние дни. Минобороны РФ сообщило о нанесении ударов по объектам портовой инфраструктуры в Одессе и Черноморске, используемым для разгрузки и хранения военных грузов. По данным российского ведомства, цели поражались ударными беспилотниками и высокоточным оружием.

Ассоциация аграриев Украины подсчитала, что страна потеряла около трети своих возможностей по экспорту зерна через ключевые черноморские порты. В результате ударов по украинским портам экспортные и импортные возможности страны уже упали на 40%, а в порту Констанца скопилось свыше 200 кораблей из-за проблем с логистикой.

Ранее российские военные нанесли удар по Одессе.

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