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Политика

На Украине заговорили о серьезных проблемах в экономике из-за блокады портов

Экономист Забловский: из-за блокады портов может посыпаться экономика Украины
Соцсети

Если украинские порты останутся заблокированными месяц или дольше, то экономика страны начнет «сыпаться». Об этом заявил глава Совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский, пишет «Страна.ua».

«Может ухудшиться и без того «минусовое» торговое сальдо, ускориться инфляция, а также вырасти курс доллара», — отметил эксперт.

Издание написало, что морские порты на Украине фактически заблокированы уже 10 дней, что сказалось на закупках зерна и ценах на него. И многие трейдеры уже ограничили прием урожая и серьезно снизили стоимость товара. Глава Союза украинского крестьянства Иван Томич рассказал «Стране», что сейчас «цены нет», и фермеры вынуждены отдавать зерно «за копейки».

Экс-министр экономики Богдан Данилишин также отметил, что если морской коридор будет заблокирован несколько месяцев, то Украина фактически утратит часть своего экспорта. Он также рассказал, что блокировка морского коридора усугубит дефицит торгового баланса.

В августе издание Economist написало, что российские удары по украинским портам создают новую угрозу для экономики страны. В конце июля издание Myśl Polska сообщало, что удары России по портовой инфраструктуре Одесской области парализовали работу черноморских портов Украины.

Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер также рассказал, что атаки России нацелены как на блокировки украинских портов, так и на «самую разную инфраструктуру», которая работает на ВСУ. Эксперт предположил, что в итоге «украинская экономика и ее инфраструктура будут разрушены».

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России.

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