МО: ВС РФ освободили Любицкое в Запорожской области и Ольговку под Харьковом

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в Харьковской области действовали подразделения группировки войск «Запад», в Запорожской области — подразделения группировки войск «Восток».

Накануне сообщалось, что подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России освободили населенный пункт Стенки Донецкой народной республики, а бойцы группировки «Север» взяли под контроль село Веровка в Харьковской области.

В июне президент России Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что РФ придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей.

Ранее военный раскрыл, какие территории перейдут под контроль ВС РФ до конца лета.