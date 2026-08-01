Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской и Запорожской областях

МО: ВС РФ освободили Любицкое в Запорожской области и Ольговку под Харьковом
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль населенные пункты Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области. Об этом сообщила в мессенджере «Макс» пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что в Харьковской области действовали подразделения группировки войск «Запад», в Запорожской области — подразделения группировки войск «Восток».

Накануне сообщалось, что подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России освободили населенный пункт Стенки Донецкой народной республики, а бойцы группировки «Север» взяли под контроль село Веровка в Харьковской области.

В июне президент России Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что РФ придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей.

Ранее военный раскрыл, какие территории перейдут под контроль ВС РФ до конца лета.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Что делать, если продавец отказывается принимать оплату картой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!