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Политика

Военный раскрыл, какие территории перейдут под контроль ВС РФ до конца лета

Капитан Дандыкин: до конца лета ВС РФ могут взять Дружковку и Доброполье
Станислав Красильников/РИА Новости

До конца лета ВС РФ могут взять под контроль Дружковку и Доброполье. Об этом News.ru заявил военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Я надеюсь, что мы освободим Дружковку, также хорошие шансы у Доброполья. ВСУ сопротивляются, бросают туда все силы», — сказал Дандыкин.

По его словам, успехи будут зависеть от ударов ВС РФ по врагу «на море, суше и Западной Украине». Армия России подходит к Славянску и Краматорску, «счет идет на километры», указал военный.

Он также заявил, что стоит ждать новых территориальных приобретений, однако битва за Донбасс будет продолжаться.

До этого президент Владимир Путин, комментируя складывающуюся на фронте ситуацию, заявил, что Россия придет туда, куда нужно в рамках проведения спецоперации на Украине. Он также отмечал, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее Макгрегор назвал «отрезвляющую» правду о происходящем на Украине.

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