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Армия

Российские войска установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне СВО

МО: ВС РФ взяли под контроль Стенки в ДНР и Веровку Харьковской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Подразделения «Южной» группировки Вооруженных сил России (ВС РФ) освободили населенный пункт Стенки Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Кроме того, по информации ведомства, бойцы группировки «Север» взяли под контроль село Веровка в Харьковской области.

Как пишет близкий к группировке Telegram-канал «Северный ветер», после начала боев за поселок Белый Колодезь в соседней Веровке Вооруженные силы Украины (ВСУ) оборудовали пункты эвакуации и места хранения припасов. Украинское командование неоднократно пыталось удержать Веровку, перебрасывая туда резервистов, однако боевые группы ВСУ уничтожались российскими операторами БПЛА и артиллеристами на удалении от линии боевого соприкосновения.

Освобождение Веровки, по словам авторов канала, не только расширяет полосу безопасности на данном участке фронта, но и завершает окружение Белого Колодезя.

Ранее Белоусов оценил переход Могрицы под контроль российских войск.

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