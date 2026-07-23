Положительная динамика наблюдается на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, Европа подстрекает Киев продолжать боевые действия, поэтому «мы тоже продолжаем нашу специальную военную операцию, где фиксируем положительную для нас динамику».

21 июля он заявил, что СВО проводится для того, чтобы военный контингент НАТО не присутствовал на Украине. Так представитель Кремля прокомментировал заявления из Европарламента о том, что учения «коалиции желающих» в Польше могут быть подготовкой ко вводу европейских военных на украинскую территорию.

4 июля президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Дональдом Трампом подчеркнул, что российские войска возьмут все укрепленные районы украинских войск на Донбассе, как бы Киев за них ни цеплялся.

В конце мая Путин заявил, что называть конкретные сроки окончания СВО в условиях боевых действий невозможно. При этом, ситуация на поле боя складывается таким образом, что это дает право говорить о том, что конфликт близится к завершению, отметил глава государства.

Ранее Путин заявил, что «Россия придет туда, куда нужно» в рамках СВО.