Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится для того, чтобы военный контингент НАТО не присутствовал на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — заявил представитель Кремля, комментируя заявления из Европарламента, что учения «коалиции желающих» в Польше могут быть подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину.
14 июля польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что первые маневры «коалиции желающих» по Украине с участием войск Великобритании и Франции пройдут в Польше в сентябре 2026 года.
По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, учения в Польше нужны в качестве показной акции для демонстрации единства в борьбе с Россией.
В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом в коалиции за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.
Ранее в России раскрыли, зачем «коалиция желающих» проведет первые военные учения.