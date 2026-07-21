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Армия

В Кремле напомнили, для чего Россия проводит СВО

Песков: СВО проводится для того, чтобы никаких войск НАТО не было на Украине
Евгений Биятов/РИА Новости

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится для того, чтобы военный контингент НАТО не присутствовал на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — заявил представитель Кремля, комментируя заявления из Европарламента, что учения «коалиции желающих» в Польше могут быть подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину.

14 июля польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что первые маневры «коалиции желающих» по Украине с участием войск Великобритании и Франции пройдут в Польше в сентябре 2026 года.

По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, учения в Польше нужны в качестве показной акции для демонстрации единства в борьбе с Россией.

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом в коалиции за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.

Ранее в России раскрыли, зачем «коалиция желающих» проведет первые военные учения.

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