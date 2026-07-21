Песков: СВО проводится для того, чтобы никаких войск НАТО не было на Украине

Специальная военная операция (СВО) на Украине проводится для того, чтобы военный контингент НАТО не присутствовал на Украине. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Для того, чтобы никакие войска НАТО не присутствовали на территории Украины, специальная военная операция и проводится», — заявил представитель Кремля, комментируя заявления из Европарламента, что учения «коалиции желающих» в Польше могут быть подготовкой ко вводу контингента европейских военных на Украину.

14 июля польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что первые маневры «коалиции желающих» по Украине с участием войск Великобритании и Франции пройдут в Польше в сентябре 2026 года.

По словам посла РФ в Лондоне Андрея Келина, учения в Польше нужны в качестве показной акции для демонстрации единства в борьбе с Россией.

В «коалиции желающих» состоят более 30 стран, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Главным образом в коалиции за поддержку Киева ратуют Франция и Великобритания.

Ранее в России раскрыли, зачем «коалиция желающих» проведет первые военные учения.