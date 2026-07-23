Минобороны РФ сообщило о взятии еще одного населенного пункта в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль поселок Белицкое в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщили 23 июля в министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что противника из населенного пункта вытеснили бойцы российской группировки войск «Центр».

По данным на март 2026 года, под контролем украинских войск оставалось 15–17% территории Донбасса.

В начале июля президент РФ Владимир Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне специальной военной операции сохраняется за российскими вооруженными силами. Глава государства подчеркнул, что чем больше ВСУ будут бить по инфраструктуре, тем больше России придется делать зону безопасности.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин практически каждый день проводит встречи с начальником Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым. Генерал армии докладывает Путину о ситуации на поле боя, а также действиях российских войск, отметил Песков. По словам пресс-секретаря, подобные контакты закрыты для СМИ.

Ранее бывший солдат ВСУ заявил, что украинцы готовы к потере Донбасса ради окончания конфликта.