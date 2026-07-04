Путин заявил о сохранении стратегической инициативы на СВО армией ВС РФ

Армия ВС РФ удерживает стратегическую инициативу в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания в пункте управления Объединенной группировки войск.

Верховный главнокомандующий также заслушал доклады командования о текущей ситуации на СВО. Он также добавил, что на совещании основное внимание будет уделено развитию ситуации в полосах ответственности группировок «Север» и «Южная». Кроме того, обсудят результаты боевых задач с другими соединениями и воинскими частями. Кроме того, Путин заявил об отсутствии сомнений в успехе российской армии на СВО.

До этого пресс-секретарь российского президента Песков рассказал, что Путин практически каждый день проводит встречи с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.

Ранее Путин высказался по поводу сроков окончания СВО.