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Армия

Песков раскрыл, как часто Путин и Герасимов обсуждают украинский конфликт

Песков: Путин почти каждый день проводит встречи с Герасимовым
РИА Новости

Президент России Владимир Путин практически каждый день проводит встречи с начальником Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во время брифинга.

Песков пояснил, что Герасимов докладывает Путину о ситуации на поле боя, а также действиях Вооруженных сил России по телефону, но бывают и личные встречи. По словам пресс-секретаря, подобные контакты закрыты для СМИ.

«Регулярно, практически на ежедневной основе встречи тоже проходят», — уточнил представитель Кремля.

В частности, телефонный разговор президента с начальником Генштаба ВС России состоялся утром 2 июля. По словам Пескова, Герасимов доложил российскому лидеру о результатах массированного удара по военным и околовоенным объектам на Украине.

До этого Валерий Герасимов заявил, что только за март–апрель 2026 года ВС РФ взяли под контроль 34 населенных пункта и около 700 квадратных километров территории. По словам генерала армии, российские бойцы продолжают выполнять задачи в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Ранее СМИ назвали потери ВСУ за последние полгода.

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