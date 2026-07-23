Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в России
Армия

Бывший солдат ВСУ рассказал, на что готовы украинцы ради окончания конфликта

Экс-солдат ВСУ Липко: украинцы готовы к потере Донбасса ради окончания конфликта
Andriy Andriyenko/AP

Граждане Украины готовы к территориальным уступкам, включая потерю Донбасса, ради окончания конфликта с Россией. Об этом сообщил ТАСС бывший солдат украинской армии Владимир Липко, перешедший на сторону России.

«Народ на Украине уже очень длительное время согласен к территориальным уступкам, только чтобы это все остановилось», — сказал он.

Он подчеркнул, что особенно военные готовы «попрощаться с остатками Донбасса». Собеседник агентства подчеркнул, что никто из них не хочет возвращения к границам 2014 года или 1991-го.

«Просто остановить. Вот о чем люди говорят», — подытожил Липко.

Владимир Липко дезертировал из ВСУ и перешел на сторону России после просмотра эфира в TikTok финской активистки Салли Райски в рамках проекта «Украина пропадает без вести». Липко признался, что искал возможность сбежать, как только его мобилизовали. В силовых структурах рассказали ТАСС, что военнослужащий оказался на территории РФ в результате спецоперации российской военной контрразведки.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ в любом случае освободят Донбасс и Новороссию. По словам главы государства, эта цель будет достигнута «либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят воевать там».

Ранее военный эксперт назвал сроки полного освобождения Донбасса.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 23 июля. Новые функции «Госуслуг», обман через чат-боты и права для электросамокатов
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!