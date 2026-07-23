Граждане Украины готовы к территориальным уступкам, включая потерю Донбасса, ради окончания конфликта с Россией. Об этом сообщил ТАСС бывший солдат украинской армии Владимир Липко, перешедший на сторону России.

«Народ на Украине уже очень длительное время согласен к территориальным уступкам, только чтобы это все остановилось», — сказал он.

Он подчеркнул, что особенно военные готовы «попрощаться с остатками Донбасса». Собеседник агентства подчеркнул, что никто из них не хочет возвращения к границам 2014 года или 1991-го.

«Просто остановить. Вот о чем люди говорят», — подытожил Липко.

Владимир Липко дезертировал из ВСУ и перешел на сторону России после просмотра эфира в TikTok финской активистки Салли Райски в рамках проекта «Украина пропадает без вести». Липко признался, что искал возможность сбежать, как только его мобилизовали. В силовых структурах рассказали ТАСС, что военнослужащий оказался на территории РФ в результате спецоперации российской военной контрразведки.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что ВС РФ в любом случае освободят Донбасс и Новороссию. По словам главы государства, эта цель будет достигнута «либо вооруженным путем, либо украинские войска покинут эти территории и прекратят воевать там».

Ранее военный эксперт назвал сроки полного освобождения Донбасса.