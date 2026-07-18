ВС РФ практически взяли село Ровное в Запорожской области

Российские военнослужащие практически полностью установили контроль над населенным пунктом Ровное в Запорожской области и продолжают расширять зону контроля в районе села. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

По его словам, сейчас российские военные расширяют зону контроля у данного населенного пункта.

До этого Марочко сообщил, что бойцы ВС РФ закрепляются в населенном пункте Осыково под Константиновкой в Донецкой Народной Республике.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Константиновке продолжают встречаться разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, дозачистка города продолжается.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки во время его визита на командный пункт объединенной группировки войск. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного ВСУ, затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее ВС РФ уничтожили окруженную роту ВСУ под Красным Лиманом.