Пушилин заявил, что в Константиновке продолжается зачистка ВСУ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в Константиновке продолжают встречаться разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), дозачистка города продолжается. Об этом он рассказал в интервью ТАСС.

«По Константиновке мы понимаем и осознаем, что сейчас еще предстоит этап дозачистки... Именно этим [дозачисткой] сейчас и занимаются наши подразделения», — сказал глава региона.

До этого Пушилин сообщал, что руководство ВСУ после ухода из Константиновки вынуждено переместить свои силы ближе к Дружковке.

3 июля Владимиру Путину был представлен отчет об освобождении Константиновки в ДНР во время его визита на командный пункт объединенной группировки войск. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного украинскими силами, затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее в США заявили о сложной ситуации для ВСУ после потери Константиновки.