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Армия

ВС РФ уничтожили окруженную роту ВСУ под Красным Лиманом

Марочко: окруженная рота ВСУ под Красным Лиманом уничтожена при попытке прорыва
Евгений Биятов/РИА Новости

Рота украинских военнослужащих, оказавшаяся в окружении в районе Красного Лимана в Донецкой Народной Республике, была практически полностью уничтожена при попытке выйти из кольца. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в разговоре с ТАСС.

По словам Марочко, в окружении находились около 150 украинских военнослужащих. В ночное время подразделение попыталось прорваться, однако было обнаружено российской разведкой, добавил он. Как отметил эксперт, после выявления передвижения по группе были нанесены комбинированные удары, в результате которых окруженное подразделение было практически полностью уничтожено.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Вооруженные силы России хотят расширить наступательные действия в Днепропетровской и Запорожской областях, а также создать буферную зону в северных регионах Украины. Также, по его словам, растет интенсивность ракетно-дроновых ударов, а также применения управляемых авиабомб со стороны армии России.

9 июля в Минобороны РФ сообщили, что войска армии России завершают ликвидацию разрозненных сил ВСУ в Красном Лимане. По данным ведомства, за минувшие сутки на этом участке фронта было уничтожено более 15 украинских военнослужащих, автомобиль и шесть наземных роботизированных комплексов.

Красный Лиман является крупным логистическим узлом и тыловой базой для ВСУ. Из этого населённого пункта украинские военные ведут огневой контроль трассы Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк. По данным Минобороны России, взятие под контроль Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее украинский пленный заявил, что Красный Лиман практически потерян для ВСУ.

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