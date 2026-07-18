Военный эксперт сообщил о закреплении ВС РФ под Константиновкой

Бойцы Вооруженных сил России зашли в населенный пункт Осыково под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«Наши военнослужащие зашли в Осыково. Сейчас идет закрепление в данном населенном пункте», — сказал он.

До этого глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в Константиновке продолжают встречаться разрозненные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, дозачистка города продолжается.

3 июля президенту России Владимиру Путину доложили об освобождении Константиновки во время его визита на командный пункт объединенной группировки войск. Захват этого стратегически важного города, ранее укрепленного ВСУ, затрудняет снабжение противника и открывает путь для российских войск к Краматорску и Славянску. Бои за Константиновку продолжались с осени 2025 года.

Ранее на Западе заявили о возможных сроках перехода всего Донбасса под контроль ВС РФ.