Американские военные атаковали пять мостов в Иране

Fars: пять мостов в иранском Бендер-Хомейни попали под удар американских военных

Американские военные нанесли удары по пяти мостам в иранском городе Бендер-Хомейни. Об этом сообщило агентство Fars.

По информации журналистов, в результате атаки на города девять человек пострадали, еще один житель получил травмы, несовместимые с жизнью.

Накануне Fars сообщило, что армия США разрушила мост в Бендер-Хомейни, который соединял Бендер-Аббас и Ларс. Дорожные службы страны работали над организацией объездного маршрута.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

В начале июля Трамп обсуждал ситуацию вокруг Ирана с президентом России Владимиром Путиным. В ходе телефонного разговора российский лидер заявил, что Москва готова содействовать деэскалации конфликта и установлению стабильности в регионе.

Ранее в МИД Ирана заявили, что США предали дипломатию.