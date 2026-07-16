США ударили по иранскому городу Бендер-Хомейни

Вооруженные силы США ударили по городу Бендер-Хомейни в Иране, разрушив там мост. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

По информации издания, переправа соединяла Бендер-Аббас и Ларс. Дорожные службы страны работают над организацией объездного маршрута.

В этот же день американские военные сообщили об очередной серии ударов по целям на территории Ирана. Пятую ночь подряд военные добиваются дальнейшего снижения иранского военного потенциала, сообщили в ВС США.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

Ранее в США раскрыли возможные траты на операцию в Иране.