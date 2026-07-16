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Армия

В МИД Ирана заявили, что США предали дипломатию

МИД Ирана: США снова предали дипломатию, атаковав страну, несмотря на меморандум
Dado Ruvic/Illustration/Reuters

Соединенные Штаты предали дипломатию, атаковав Иран и интенсифицировав удары, несмотря на меморандум о прекращении боевых действий. Об этом заявило министерство иностранных дел Исламской Республики, пишет РИА Новости.

«В этот раз они пренебрегли даже собственной подписью под меморандумом из 14 пунктов,.. нарушив под пустыми предлогами положения меморандума спустя лишь 20 дней с момента подписания, и вновь разожгли пламя войны и вражды против великого народа Ирана», — говорится в заявлении ведомства.

17 июня США и Иран подписали временный меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение боевых действий и запуск нового раунда переговоров. Однако 8 июля, после возобновления ударов, президент США Дональд Трамп объявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует, и он не планирует вести переговоры с Ираном.

С конца прошлой недели Вашингтон и Тегеран обмениваются ударами на Ближнем Востоке. Эскалация произошла на фоне споров сторон об Ормузском проливе. В ночь на 14 июля президент США пообещал несколько серий «сильных ударов» по Исламской Республике и уведомил конгресс о возобновлении военных действий в регионе.

Ранее в Иране назвали маловероятным захват США островов исламской республики.

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