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Глава ДНР оценил степень разрушения Константиновки

Глава ДНР Пушилин заявил о серьезных разрушениях в Константиновке
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Разрушения в Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) очень серьезные, но окончательную оценку дадут специалисты после разминирования территории города. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в беседе с РИА Новости.

«Город очень серьезно поврежден, но окончательную оценку дадут специалисты», — сказал он.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки. По его словам, взятие города нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что российские войска освободили Константиновку несмотря на то, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с 2014 года превращали город в неприступную крепость. Он также выразил уверенность, что вся территории ДНР будет взята под контроль российских военных.

Ранее Минобороны показало кадры уникальной операции по эвакуации жителей Константиновки.

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