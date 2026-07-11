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Армия

Минобороны показало кадры уникальной операции по эвакуации жителей Константиновки

РИА Новости: бойцы «южной» группировки вывели из Константиновки до 20 жителей
Станислав Красильников/РИА Новости

Мотострелки «южной» группировки войск разработали специальную операцию, чтобы в течение трех дней эвакуировать из Константиновки несколько групп оставшихся мирных граждан. Кадры эвакуации опубликовало Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, военнослужащие 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск вывели из Константиновки до 20 жителей.

Для эвакуации горожан разработаны специальные маршруты. Раненых военнослужащие выносили на себе и на носилках. Для обеспечения безопасности людей привлекали расчеты беспилотников, использовали легкие скоростные багги, мототранспорт и наземные робототехнические комплексы. На переходах жителей кормили, доставляли воду, оказывали медицинскую помощь.

Одна из эвакуированных жительниц рассказала, что их группу вел боец с позывным «Майбах», было сложно, но им помогали на всех этапах.

Константиновка была взята под контроль российскими войсками 3 июля.

Ранее эксперт объяснил, почему Зеленский отказывается признавать потерю Константиновки.

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