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Политика

Песков указал на особенность освобождения Константиновки

Песков: ВС РФ освободили Константиновку, хотя Киев 12 лет делал из нее крепость
Министерство обороны РФ/РИА Новости

Вооруженные силы России освободили Константиновку в Донецкой народной республике несмотря на то, что Киев 12 лет делал из нее неприступную крепость. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

«С 2014 года [ВСУ] превращали этот город в неприступную крепость. С 2014 года. И, несмотря на это, его удалось освободить», — сказал Песков.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки в Донецкой народной республике. По его словам, взятие города, превращенного ВСУ в крепость, нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский отрицал взятие населенного пункта российскими силами. В своем Telegram-канале он писал, что «если Константиновка сейчас под контролем России, то, вероятно, у [президента РФ Владимира] Путина не будет проблем встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну».

Ранее беженка из Константиновки рассказала, как российские бойцы накормили ее хлебом.

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