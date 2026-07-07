Песков заявил, что вся территория ДНР будет освобождена

Вся территория Донецкой народной республики (ДНР) будет освобождена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Die Weltwoche.

«Вся территория Донецкой Республики будет освобождена», — сказал он.

Песков также отметил, что российские войска освободили Константиновку в Донецкой народной республике несмотря на то, что Киев 12 лет делал из нее неприступную крепость.

3 июля начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль Константиновки в Донецкой народной республике. По его словам, взятие города, превращенного ВСУ в крепость, нарушает снабжение украинских войск, а также открывает российским военным путь на Краматорск и Славянск. Активные бои за Константиновку велись с осени 2025 года.

Ранее Лавров ответил на вопрос «чья Константиновка».