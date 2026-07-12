В двух городах Ирана произошли взрывы

Взрывы раздались в городах Бушер и Ассалуйе, расположенных на юге Ирана. Об этом сообщает телеканал Press TV.

СМИ не приводит подробностей.

На этой неделе Вооруженные силы США наносили удары по Ирану. Одним из них стало поражение моста на северо-востоке Исламской Республики, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем.

8 июля президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

4 июля Трамп и президент России Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию, связанную с Ираном. В ходе беседы глава российского государства выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном позволит найти развязки по ключевым вопросам урегулирования конфликта.

Ранее в России заявили, что конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2026 года.