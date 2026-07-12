Иран закрыл Ормузский пролив

Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе. Об этом сообщает телеканал Press TV.

«Ормузский пролив закрыт до дальнейшего распоряжения до окончания вмешательства США в регионе, ни одному судну не будет разрешено пройти», — говорится в сообщении.

По информации КСИР, иранские военные были вынуждены нанести удар по судну, который пытался пройти через этот морской путь по неразрешенному маршруту с выключенными системами. Это было сделано, чтобы остановить его.

11 июля сообщалось, что Оман и Иран достигли соглашения о продолжении консультаций, направленных на обеспечение безопасности и свободы судоходства в Ормузском проливе.

В тот же день журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на американских чиновников заявил, что США требуют от Ирана признать Ормузский пролив открытым и взять на себя обязательство прекратить удары по коммерческим судам.

8 июля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов по Ирану американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства этой страны. Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Глава Белого дома также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Ирана предупредил об угрозе эскалации в Ормузском проливе.