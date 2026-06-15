В России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен

Политолог Балмасов: США и Иран продолжат копить силы для нанесения более серьезных ударов

Полноценное урегулирование конфликта между Ираном и Соединенными Штатами априори невозможно, пока на Ближнем Востоке существуют два антагониста — Израиль и Иран. Об этом «Газете.Ru» заявил эксперт Института Ближнего Востока и Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Мир, о котором некоторые заговорили на Ближнем Востоке, априори невозможен. Перемирие возможно — временно. Стороны будут копить силы для нанесения друг другу более серьезных ударов. Все только начинается, вернее, продолжается. Все в динамике», — сказал политолог.

При этом заметно недовольство Израиля тем, что Соединенные Штаты «соскочили» с иранской темы, что, по мнению Балмасова, может рассорить давних союзников в регионе.

«Я не исключаю, что в будущем возможна определенная трещина между США и Израилем. Процесс будет продолжаться, и мы станем свидетелями дальнейшего противостояния по линии Израиль — Иран. При этом, если Израиль начнут заваливать иранскими ракетами, то Трампу уже не удастся сохранить позицию стороннего наблюдателя», — заключил спикер.

Соединенные Штаты и Иран объявили о достижении соглашения, которое должно остановить боевые действия между странами и открыть Ормузский пролив для коммерческого судоходства. Само подписание меморандума между Ираном и США должно состояться в пятницу, 19 июня.

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