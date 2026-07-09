США завершили новую волну ударов по Ирану

Вооруженные силы Соединенных Штатов завершили очередную серию ударов по Ирану. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM) в социальной сети Х.

По данным американских военных, атаке подверглись около 90 военных объектов. Как сообщили в CENTCOM, операция была направлена на ослабление возможностей Ирана атаковать коммерческие суда в Ормузском проливе. Среди целей названы системы ПВО, береговые средства наблюдения, а также места хранения ракет и беспилотников.

8 июля сообщалось, что в портовом городе Бендер-Аббас на юге Ирана произошли взрывы. Еще серия взрывов произошла в провинции Бушер на юге, а также в аэропорту в городе Ираншахр на юго-востоке страны. В Бушере расположена единственная действующая в стране атомная станция. С момента начала американо-израильской операции против Исламской Республики территория около АЭС несколько раз обстреливалась.

В тот же день в Центральном командовании Вооруженных сил США заявили, что американские военные завершили новую серию ударов по Ирану. Там уточнили, что атакам подверглись свыше 80 целей. В CENTCOM назвали эти удары «ответом на недавние атаки Ирана по коммерческим судам, проходившим через Ормузский пролив».

Ранее Иран заявил об ударах по военным объектам США в Бахрейне.