США ударили по мосту, связывающему Иран с Россией и Китаем

США ударили по мосту в Иране, являющемуся частью коридора между Ираном и РФ с КНР

Военные США нанесли удар по мосту на северо-востоке Ирана, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем. Об этом сообщило агентство Fars.

Инцидент произошел в ночь на 9 июля. Удар был нанесен по железнодорожному мосту в районе Аккала в провинции Голестан близ туркменской границы. Отмечается, что по этому маршруту в Иран поступали грузы из России.

8 июля президент США на полях саммита НАТО заявил, что перемирие между Вашингтоном и Тегераном больше не действует. После возобновления ударов американский лидер выступил с одной из самых жестких за последнее время речей в адрес руководства Ирана.

Он назвал иранцев «больными людьми» и «отбросами общества», а также сравнил Исламскую Республику с «раковой опухолью», которую, по его мнению, необходимо устранить ради стабильности на Ближнем Востоке. Американский лидер также отметил, что больше не видит смысла в переговорах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Иран обвинил США в нарушении меморандума.