В Бахрейне объявили воздушную тревогу, жителей призвали укрыться в безопасных местах. Об этом в социальной сети X сообщает МВД королевства.

«Прозвучали сирены. Призываем граждан и жителей сохранять спокойствие и направиться в ближайшее безопасное место», — говорится в заявлении министерства.

Причина объявления воздушной тревоги не называется.

Несколькими часами ранее Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о нанесении новой серии ударов по Ирану после блокировки Ормузского пролива со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

В ночь на 12 июля КСИР заявил о закрытии Ормузского пролива до окончания вмешательства США в регионе.

После этого сообщалось, что взрывы произошли в иранских портовых городах Бендер-Аббас, Сирик и Чабахар, а также на острове Кешм, в некоторых районах провинции Бушер и в Ассалуйе.

На этой неделе американские военные уже наносили удары по Ирану. Одним из них стало поражение моста на северо-востоке Исламской Республики, который является частью транспортного коридора, связывающего страну с Россией и Китаем.

Ранее в России объяснили, почему мир на Ближнем Востоке невозможен.