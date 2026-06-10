Американист объяснил, сколько может продолжаться конфликт США и Ирана

Американист Кошкин: конфликт США и Ирана может продолжаться до конца 2027 года

Конфликт США и Ирана может продлиться до конца 2026 года или дольше. Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал старший научный сотрудник ИСК РАН, американист Павел Кошкин. Эскалация, по его словам, невыгодна обеим сторонам.

«Президент США Дональд Трамп с начала войны в Иране около 40 раз апеллировал к дипломатии и успешному ходу переговоров. Масштабная эскалация может подорвать его позиции. Для Ирана она не особо выгодна, поскольку страну ждет исчерпание военных и человеческих ресурсов. Обе стороны заинтересованы экономить силы», — отметил эксперт.

Военные инциденты при этом неизбежны. Кроме того, продолжится обмен воинственной риторикой, сменяемый обещаниями мира, добавил он.

Накануне США начали наносить удары по Ирану после инцидента с американским вертолетом AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Трамп заявил, что Вашингтон должен был ответить на произошедшее. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками. Тегеран сообщил о взрывах в провинции Хормозган и пообещал ответить на действия Соединенных Штатов.

Ранее Кувейт и Бахрейн сообщили об отражении воздушной атаки.