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Армия

В Константиновке нашли множество тел военных ВСУ

Российские военные обнаружили множество тел военных ВСУ в занятой Константиновке
Reuters

В занятой российскими военными Константиновке в Донецкой народной республике (ДНР) остается много тел украинских военных, их количество будет расти, так как обследование территории не завершено. Об этом рассказал РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

«Точного количества нет. Их достаточно много», — сказал он.

О взятии города президенту РФ Владимиру Путину доложили 3 июля. Активные бои за населенный пункт велись с осени 2025 года.

На следующий день Минобороны РФ предложило украинскому руководству забрать тела, для чего попросило прекратить обстрел города в течение нескольких часов 6 июля.

Ответа Киева Москва ожидала до полудня 5 июля, но его не последовало. В Минобороны РФ заявили, что украинское руководство отказалось от участия в процедуре.

Глава парламента Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что своим отказом Киев показал, как боится потерять поддержку Запада.

Ранее российские военные взяли еще один населенный пункт в Сумской области.

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