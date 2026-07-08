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Армия

В Крыму объяснили отказ Украины забирать тела своих военных из Константиновки

Константинов: Киев отказался забирать тела солдат из Константиновки из-за Запада
Oleg Petrasiuk/Reuters

Правительство Украины отказалось забирать тела своих военных из Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) из-за поддержки Запада. Об этом РИА Новости заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов.

«Отказ продиктован страхом потерять финансовую поддержку Запада после саммита НАТО в Анкаре, так как признание больших потерь не бьется с победными отчетами [президента Украины Владимира] Зеленского», — сказал глава парламента.

Константинов добавил, что Киев готов отказаться от тел украинских военных ради получения нового транша.

5 июля в Минобороны РФ сообщили, что украинское руководство отказалось от участия в передаче тел собственных бойцов, находящихся в городе Константиновка. В ведомстве отметили, что этим решением Киев еще раз продемонстрировал свое отношение к военнослужащим как к расходному материалу.

8 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что решение Киева не забирать тела солдат Вооруженных сил Украины беспрецедентно и не имеет аналогов в истории.

Ранее военный эксперт раскрыл реакцию Зеленского на взятие Константиновки.

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