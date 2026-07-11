Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Бачевск в Сумской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что Бачевск освободили подразделения группировки российских войск «Север» .

7 июля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.

До этого ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.

3 июля президент России Владимир Путин посетил командный пункт, где провел совещание с руководством Генштаба и командирами армейских группировок. На этой встрече главе государства было доложено о занятии города Константиновка, который, по данным военных, украинская сторона превратила в крепость.

Ранее Песков назвал следующие цели ВС РФ после Константиновки.