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Армия

Российские войска взяли под контроль населенный пункт в Сумской области

Минобороны: ВС РФ освободили Бачевск в Сумской области
Евгений Биятов/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России взяли под контроль населенный пункт Бачевск в Сумской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что Бачевск освободили подразделения группировки российских войск «Север» .

7 июля в Минобороны РФ сообщили, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль населенный пункт Петро-Ивановка Харьковской области.

До этого ВС РФ установили контроль над населенными пунктами Шийковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка в Харьковской области.

3 июля президент России Владимир Путин посетил командный пункт, где провел совещание с руководством Генштаба и командирами армейских группировок. На этой встрече главе государства было доложено о занятии города Константиновка, который, по данным военных, украинская сторона превратила в крепость.

Ранее Песков назвал следующие цели ВС РФ после Константиновки.

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