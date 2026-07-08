В украинском Сновске в Черниговской области произошло 12 взрывов

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам в Сновске Черниговской области

Роосийские войска наносят удары по объектам в городе Сновске в Черниговской области Украины. Об этом сообщает Telegram-канал «Новини Чернігівщини».

Обстрел начался в 16:00 мск и продолжается до сих пор. Зафиксировано 12 попаданий по транспортной инфраструктуре, коммунальным учреждениям и сельскохозяйственным предприятиям.

7 июля сообщалось, что энергетический объект получил повреждения в Полтавской области Украины.

В ночь на 6 июля российские силы атаковали объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. Минобороны России сообщило, что российские военные ударили по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют Вооруженные силы Украины.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия будет наращивать силу ответных ударов, чтобы отбить желание Украины атаковать гражданские объекты.

Ранее на Украине заявили об отсутствии безопасных городов в стране.