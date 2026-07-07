На Украине заявили об отсутствии безопасных городов в стране

На Украине нет ни одного города, который был бы полностью безопасным. Об этом в видеообращении заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, пишет «РБК-Украина».

«Никакого города Украины нет, который полностью безопасен», — отметил он.

Также мэр подчеркнул, что для запада Украины осень может стать сложным периодом, и Россия способна усилить атаки в сентябре-октябре.

«Враг будет бить именно по западу нашей страны. Поэтому не могу все рассказывать, но мы готовимся к вызову. <...> К сожалению, должны усиливать противовоздушную оборону, потому что происходящее в Киеве может повториться в Ивано-Франковске», — заявил Марцинкив.

В ночь на 6 июля российские силы атаковали объекты военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины, расположенные в Киеве и Киевской области. 7 июля Минобороны России сообщило, что российские военные ударили по объектам портовой инфраструктуры и энергетики, которые используют Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Кроме того, в недавнем интервью «РБК-Украина» глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары России по автозаправочным станциям (АЗС) в прифронтовых регионах Украины.

Ранее журналист раскрыл, как ВС РФ испортили Украине переговорный фон перед саммитом НАТО.