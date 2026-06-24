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Армия

Востоковед рассказал, почему Сеул хочет забрать у Киева пленных солдат КНДР

Асмолов: Южная Корея хочет получить пленных КНДР из Украины для пропаганды
Shutterstock

Кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии (ИКСА) РАН Константин Асмолов заявил в разговоре с «Лентой.ру», что Южная Корея хочет получить северокорейских пленных, находящихся на Украине.

По словам востоковеда, северокорейские военнопленные с Украины очень нужны с точки зрения пропаганды Сеула.

«Любая история про то, как какой-то солдат, чиновник или кто-то еще понял, в каком «ужасе» он живет, и сбежал, имеет важное медийное значение», — сказал Асмолов.

23 июня агентство Reuters со ссылкой на южнокорейский МИД сообщало, что Южная Корея готова принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России, если они захотят отправиться в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейский МИД.

В апреле 2026 года президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, которые участвовали в освобождении Курской области, и отметил их доблесть.

24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выразит признательность союзникам из КНДР, которые участвовали в боевых действиях в Курской области, и установит им памятник. На параде Победы 9 мая военные КНДР прошли строем по Красной площади.

Ранее в Раде раскрыли главную проблему, которую КНДР создает Украине.

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