В Раде раскрыли главную проблему, которую КНДР создает Украине

Нардеп Чернев: КНДР создает угрозу Украине за счет поставок боеприпасов России
Заместитель председателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что Северная Корея создает угрозу для Украины за счет якобы поставок боеприпасов России. Об этом сообщает Business Insider.

«Самая большая проблема от Северной Кореи - это не солдаты, а артиллерийские снаряды... В Курской области они привлекли не так уж много солдат», — заявил Чернев.

До этого президент России Владимир Путин поблагодарил руководство КНДР за поддержку в проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства также отметил решимость Северной Кореи в отстаивании общих приоритетов и взглядов на площадке ООН.

По мнению военного эксперта Евгения Михайлова, участие солдат из КНДР в спецоперации на стороне российских войск позволяет им получить уникальный боевой опыт. Он подчеркнул, что на линии боевого соприкосновения практически произошел перелом из-за успешного наступления российских войск. Эксперт считает, что оно пойдет еще эффективнее, если северокорейцы закрепятся на определенной территории.

Ранее стало известно об изменении отношения Украины к северокорейским военным.
 
