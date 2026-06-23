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Политика

Южная Корея выразила готовность принять северокорейских пленных с Украины

Reuters: Южная Корея примет солдат КНДР, если они того пожелают
Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Южная Корея готова принять всех северокорейских военнопленных, которые воевали на стороне России, если они захотят отправиться в страну. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на южнокорейский МИД.

«Министерство заявило, что Южная Корея выступает против любой репатриации северокорейских военнопленных в Россию или в Северную Корею против их воли», — пишет агентство.

Reuters отмечает, что министры иностранных дел Южной Кореи и Украины проведут переговоры в Сеуле 30 июня.

В апреле 2026 года президент России Владимир Путин поблагодарил северокорейских солдат, которые участвовали в освобождении Курской области, и отметил их доблесть.

24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выразит признательность союзникам из КНДР, которые участвовали в боевых действиях в Курской области, и установит им памятник. На параде Победы 9 мая военные КНДР прошли строем по Красной площади.

Ранее в Раде раскрыли главную проблему, которую КНДР создает Украине.

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