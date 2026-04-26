Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин поблагодарил северокорейских воинов, освобождавших Курскую область

Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин Глава направил приветствие участникам церемонии открытия в Пхеньяне Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы выразить глубокую признательность Вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки — к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков», — заявил российский лидер.

В частности, Путин поблагодарил северокорейских воинов, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области, отметил их доблесть и выразил уважение памяти павших.

Также глава государства подчеркнул уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя Россией и КНДР.

На сайте Кремля отмечается, что музей в Пхеньяне «призван увековечить память о героизме военнослужащих Корейской народной армии и о жертвах, понесенных во имя общей победы», а также стать «зримым символом дружбы и единства наших народов».

24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выразит признательность союзникам из КНДР, участвовавшим в боевых действиях в Курской области, установив им памятник. По словам главы российской дипломатии, установка монумента станет ответным жестом — после того как в Пхеньяне недавно открыли памятник героям.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священным храмом» музей, посвященный освобождению Курской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!