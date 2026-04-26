Путин поблагодарил северокорейских воинов, освобождавших Курскую область

Президент РФ Владимир Путин Глава направил приветствие участникам церемонии открытия в Пхеньяне Музея боевых подвигов героев зарубежной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Хотел бы выразить глубокую признательность Вам, дорогой товарищ Ким Чен Ын, а также всем, кто внес вклад в реализацию столь масштабного проекта в кратчайшие сроки — к годовщине освобождения Курской земли от захватчиков», — заявил российский лидер.

В частности, Путин поблагодарил северокорейских воинов, которые принимали участие в боевых действиях в Курской области, отметил их доблесть и выразил уважение памяти павших.

Также глава государства подчеркнул уверенность в дальнейшем укреплении всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя Россией и КНДР.

На сайте Кремля отмечается, что музей в Пхеньяне «призван увековечить память о героизме военнослужащих Корейской народной армии и о жертвах, понесенных во имя общей победы», а также стать «зримым символом дружбы и единства наших народов».

24 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия выразит признательность союзникам из КНДР, участвовавшим в боевых действиях в Курской области, установив им памятник. По словам главы российской дипломатии, установка монумента станет ответным жестом — после того как в Пхеньяне недавно открыли памятник героям.

Ранее Ким Чен Ын назвал «священным храмом» музей, посвященный освобождению Курской области.