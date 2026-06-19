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Армия

В Кремле рассказали о «впечатляющих съемках» российских ударов по Украине

Песков призвал журналистов искать в сети видео с ударами возмездия по Украине
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Удары российских войск по различным объектам на Украине будут продолжаться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

Комментируя вчерашнюю масштабную атаку украинских БПЛА на Москву и Подмосковье, он призвал журналистов искать в интернете видео с последствиями российских ударов по различным регионам Украины.

«Съемки впечатляющие по результатам наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться», – заверил представитель Кремля.

Песков отметил, что атаки украинских дронов продолжаются, но это не влияет на процесс ликвидации последствий предыдущих ударов. Он подчеркнул, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокий уровень работы при перехвате вражеских беспилотных летательных аппаратов.

По словам пресс-секретаря президента, глава государства получает сводки о налетах БПЛА по несколько раз в день, а иногда — при необходимости — даже ночью. Так Песков ответил на вопрос журналистов о том, смотрел ли Владимир Путин видеоролики с последствиями вчерашней атаки — в частности, с пожаром на НПЗ в Капотне.

Массированный удар украинских беспилотников по Москве и Подмосковью 18 июня оказался самым масштабным за последние два года. Сегодня мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести летевших к мегаполису БПЛА.

Ранее блогера вызвали в полицию из-за видео с МНПЗ в Капотне.

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