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Общество

Российского блогера вызвали в полицию за публикацию видео повреждений МНПЗ в Капотне

Блогера Калашникова вызвали в полицию после публикации удара ВСУ по НПЗ в Москве
Алексей Куденко/РИА Новости

Блогера Максима Калашникова (настоящее имя Владимир Кучеренко) вызвали в полицию после его публикации в соцсетях видео удара украинских БПЛА по нефтеперерабатывающему заводу в Капотне в 16 июня. Об этом в своем Telegram-канале сообщил сам мужчина.

«Меня вызвали в полицию. По поводу публикации видео поражения НПЗ в Капотне накануне», — написал блогер.

18 июня силы ПВО сбили уже 194 БПЛА, летящих на московскую столицу.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один из дронов упал на торговый центр «Садовод». Люди не пострадали. Кроме того, нескольким БПЛА удалось достичь Московского нефтеперерабатывающего завода. Это была вторая атака завода за последние несколько дней.

Утром 16 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате атаки дронов на столицу поврежден объект Московского НПЗ. По его данным, никто не пострадал. Произошедший пожар потушили спустя несколько часов.

Ранее москвичку осудили за сбор денег на дроны для ВСУ.

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