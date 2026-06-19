В Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью

Песков: Путин получает сводки о налетах БПЛА в любое время дня и ночи

Президент России Владимир Путин получает сводки об атаках украинских БПЛА и их последствиях в любое время дня и ночи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов о том, смотрел ли глава государства видео с последствиями вчерашнего налета украинских беспилотников на столичный регион, представитель Кремля заверил, что Путин в курсе ситуации, связанной с атаками дронов.

По его словам, сводки по атакам БПЛА предоставляются президенту несколько раз в день, а при необходимости – «в любое время дня и ночи», поэтому он полностью осведомлен о развитии событий.

Песков подчеркнул, что продолжается ликвидация последствий вчерашней атаки. Он добавил, что российские системы ПВО демонстрируют высокий уровень работы.

Также пресс-секретарь президента призвал журналистов следить за появляющимися в сети видео с результатами ударов российских ВС по различным объектам на Украине.

Вчерашняя атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье оказалась самой масштабной и мощной за последние два года, она стала причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.

Ранее Следком пообещал найти всех виновных в атаке БПЛА на Москву и Московскую область.