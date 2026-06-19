Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Общество

В Кремле рассказали, что Путин получает сводки о БПЛА даже ночью

Песков: Путин получает сводки о налетах БПЛА в любое время дня и ночи
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Президент России Владимир Путин получает сводки об атаках украинских БПЛА и их последствиях в любое время дня и ночи. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов о том, смотрел ли глава государства видео с последствиями вчерашнего налета украинских беспилотников на столичный регион, представитель Кремля заверил, что Путин в курсе ситуации, связанной с атаками дронов.

По его словам, сводки по атакам БПЛА предоставляются президенту несколько раз в день, а при необходимости – «в любое время дня и ночи», поэтому он полностью осведомлен о развитии событий.

Песков подчеркнул, что продолжается ликвидация последствий вчерашней атаки. Он добавил, что российские системы ПВО демонстрируют высокий уровень работы.

Также пресс-секретарь президента призвал журналистов следить за появляющимися в сети видео с результатами ударов российских ВС по различным объектам на Украине.

Вчерашняя атака украинских беспилотников на Москву и Подмосковье оказалась самой масштабной и мощной за последние два года, она стала причиной возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Капотне.

Ранее Следком пообещал найти всех виновных в атаке БПЛА на Москву и Московскую область.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Когда массаж опасен: 7 симптомов, с которыми нельзя ложиться на кушетку
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!