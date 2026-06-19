Собянин заявил об отражении атаки БПЛА на Москву

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны выявили и уничтожили три БПЛА, летевшие на Москву. Об этом в «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Позднее, градоначальник заявил об отражении атаки еще трех украинских беспилотников.

По его словам, на месте падения обломков работают все профильные службы.

В ночь на 18 июня Москва подверглась самой крупной атаке ВСУ за два года. В этот день в небе над столицей было сбито около 180 БПЛА.

Комментируя этот налет, первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что для прекращения налетов дронов российским силам необходимо наносить удары по транспортной инфраструктуре Украины и начать воевать всерьез, приближая капитуляцию Киева. Он добавил, что сейчас нужна широкомасштабная армейская операция, «которая выведет наши войска к Днепру».

Ранее бойцы «Севера» сообщили о массированной атаке ВСУ на российское приграничье.