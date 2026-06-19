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Общество

Песков прокомментировал атаку украинских беспилотников на Москву

Песков: системы ПВО в Москве продемонстрировали высокие показатели работы
Кристина Кормилицына/РИА Новости

В ходе продолжающихся атак украинских беспилотников на Москву российские системы противовоздушной обороны (ПВО) демонстрируют высокие показатели работы. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

Журналисты попросили его прокомментировать вчерашние налеты украинских беспилотников на НПЗ в Москве: их, в частности, интересовало, смотрел ли президент видео с места событий.

Песков отметил, что атаки дронов продолжаются, и принимаются меры по ликвидации последствий этих налетов. По его словам, показатели работы систем противовоздушной обороны (ПВО) «высокие, несмотря ни на что».

«Президент получает сводки регулярно, по несколько раз в день, при необходимости – в любое время дня и ночи. Ищите больше съемок из различных городов Украины. Съемки впечатляющие по результатам наших вооруженных сил. Эти удары будут продолжаться», – сообщил представитель Кремля.

За сегодняшний день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о перехвате шести летевших в направлении города украинских беспилотников. Накануне столичный регион подвергся самой мощной атаке БПЛА за два года, на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне возник пожар.

Ранее блогера вызвали в полицию из-за видео с МНПЗ в Капотне.

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