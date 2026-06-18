Московский регион подвергся самой масштабной атаке за два года. Пострадали 17 человек

Москва и Подмосковье ночью и утром 18 июня подверглись самой масштабной атаке беспилотников за последние два года. Силы противовоздушной обороны за утро сбили 194 дрона, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Несколько беспилотников достигли Московского нефтеперерабатывающего завода. Также произошел пожар на крупном рынке «Садовод». По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, в регионе в результате атаки пострадали 17 человек, включая двоих детей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число пострадавших в результате масштабной атаки украинских беспилотников на столичный регион достигло 17 человек. Среди них — 15 взрослых и двое детей.

Больше всего пострадавших оказалось в Котельниках. Там ранения получили девять человек, среди них — трехлетний ребенок . Его доставили в Центр охраны материнства и детства. Еще один мужчина был госпитализирован из торгового комплекса «Садовод» .

В Раменском пострадали три человека: двое мужчин в возрасте 22 и 35 лет, а также десятилетняя девочка. Все они были доставлены в медицинские учреждения с травмами различной степени тяжести.

Еще двое мужчин получили ранения в Люберцах. Их госпитализировали, состояние врачами оценивается как средней тяжести. В Дзержинском в больницу был доставлен мужчина с травмами шеи. В Солнечногорске помощь медиков потребовалась 46-летнему местному жителю, однако лечение ему было назначено амбулаторно.

Глава региона заверил, что всем пострадавшим будет оказана необходимая медицинская помощь.

Как отметил ТАСС, атака 18 июня на Москву и Московскую область стала крупнейшей за два года .

На протяжении ночи и утра экстренные службы фиксировали новые попытки прорыва воздушных целей, число уничтоженных аппаратов постоянно росло. По данным Собянина на 09:27 мск, оно достигло 194 .

Пожар на «Садоводе» и удары по НПЗ

Одним из объектов, оказавшихся под ударом, стал крупнейший вещевой рынок столицы — «Садовод» . После падения беспилотника на территории комплекса начался пожар. Очевидцы рассказывали о громких звуках и публиковали в социальных сетях кадры, на которых над торговыми рядами поднимаются густые клубы дыма.

Еще одной целью атаки стал Московский нефтеперерабатывающий завод. По словам Сергея Собянина, последствия атаки устраняют экстренные службы. По последним данным, пожар на заводе локализован.

Последствия атаки также зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах Московской области, рассказал губернатор Воробьев.

В Жуковском один из беспилотников врезался в жилую многоэтажку на улице Гагарина . Удар пришелся в район пожарной лестницы между 23-м и 24-м этажами, также были повреждены балконы. Из соображений безопасности жителей эвакуировали.

В Электростали обломки уничтоженного дрона упали на частное домовладение в деревне Степаново, повредив кровлю здания. Кроме того, загорелся припаркованный автомобиль.

В Люберцах зафиксированы несколько падений обломков. Повреждения получили фитнес-центр и объект в промышленной зоне. Также загорелась кровля торгового центра «Белая Дача».

В Чехове беспилотник попал в дачный дом. Строение и хозяйственные постройки были разрушены. В Павловском Посаде загорелись два дачных дома.

Ограничения движения

На фоне атаки временные ограничения вводились на ряде участков МКАД, Волгоградского проспекта и Новорязанского шоссе. В аэропорту Шереметьево пассажиров, в том числе находившихся на борту самолетов, временно перевели в безопасные зоны.

По данным Telegram-канала Baza, в московских аэропортах по состоянию на 12:20 ожидали вылета более 12 тысяч пассажиров . Всего были задержаны и отменены 574 рейса.

Прокуратура Московской области открыла горячую линию для приема обращений граждан и оказания правовой помощи пострадавшим. Ведомство также контролирует вопросы размещения жителей поврежденных домов.

В регионе продолжаются работы по тушению отдельных очагов возгорания и ликвидации последствий массированной атаки. По оценке властей, ущерб уточняется, а экстренные службы продолжают обследование мест падения обломков беспилотников.

По данным Мосэкомониторинга, уровень загрязнения воздуха в Москве не превышает предельно допустимых значений. 19 июня метеоусловия будут способствовать рассеиванию загрязняющих веществ.

Ответный удар по объектам на Украине

На фоне событий в Московском регионе Минобороны России сообщило о нанесении группового удара по объектам топливно-энергетического комплекса Украины . По данным ведомства, были поражены склад горюче-смазочных материалов в Борисполе Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино в Полтавской области.

В министерстве заявили, что удар стал ответом на атаки со стороны Киева и был нанесен высокоточным оружием, а также ударными беспилотниками большой дальности.