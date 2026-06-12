США сбили иранские беспилотники

Военные США сбили два дрона-камикадзе, которые были запущены в сторону Ормузского пролива. Об этом в социальной сети X сообщила журналист телеканала Fox News Дженнифер Гриффин со ссылкой на неназванного американского чиновника.

По его словам, Иран «попытался нанести удар по коммерческим судам, проходящим через Ормузский пролив».

Несколькими часами ранее стало известно, что недалеко от города Сирик в Иране произошла серия взрывов. Два взрыва также раздались в районе иранского портового города Бендер-Аббас.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал Исламской Республики.

10 июня Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. В ночь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Ранее в США заявили, что Иран «подвинул» существующие центры силы.