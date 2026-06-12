На юге Ирана произошли взрывы

Недалеко от города Сирик, который находится в провинции Хормозган на юге Иране, произошла серия взрывов. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

По ее информации, источник и место взрыва пока не установлены.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал Исламской Республики.

10 июня Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. В ночь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Ранее эксперт спрогнозировал развитие событий вокруг США и Ирана.