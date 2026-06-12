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Армия

В районе иранского портового города произошли взрывы

IRIB: взрывы произошли в районе иранского портового города Бендер-Аббас
Liu Wei/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Два взрыва произошли в районе портового города Бендер-Аббас, расположенном в провинции Хормозган на юге Иране. Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB.

По ее информации, причина взрыва является неизвестной.

Незадолго до этого стало известно, что рядом с городом Сирик, который находится в провинции Хормозган на юге Иране, произошла серия взрывов.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал Исламской Республики.

10 июня Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. В ночь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

Ранее Иран пригрозил «сломать кости» США.

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