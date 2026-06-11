Трамп анонсировал «очень мощные удары» по Ирану до конца дня

США в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары и в дальнейшем захватят остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал страны. Об этом заявил президент Штатов Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«В какой-то момент в недалеком будущем мы захватим остров Харк», — написал американский лидер.

10 июня Трамп обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил, что Вашингтон намерен осуществить масштабную атаку против Исламской Республики. В ночь на 11 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные начали наносить дополнительные удары по Ирану. Позднее Трамп заявил, что Соединенные Штаты разбомбят Иран «к чертовой матери», если Тегеран не согласится на сделку с Вашингтоном.

В ответ Тегеран нанес удары по американским объектам на Ближнем Востоке. Иранская армия атаковала базу Аль-Харир в Курдистане на севере Ирака, американские корабли в Ормузском проливе и катер в Персидском заливе, а также силы пятого флота ВМС США в Бахрейне.

5 июня президент России Владимир Путин заявил, что не видит доказательств провокаций со стороны Ирана, которые могли бы стать причиной конфликта с США.

Ранее в Кремле призвали США и Иран вернуться к переговорам.